Anziana imbavagliata e rapinata in casa a Termini Imerese

Avrebbero agito a volto scoperto i due ladri che hanno legato e imbavagliato una donna di 86 anni nella sua casa per derubarla. È accaduto a Termini Imerese, nel palermitano. Stando a una prima ricostruzione, i due avrebbero scassinato la porta e aggredito l'anziana, prima che potesse reagire ed urlare. Una volta aperta la cassaforte, in pochi minuti hanno preso 50 mila euro tra contanti e gioielli per poi fuggire via. A dare l'allarme la stessa vittima, che sotto choc è stata successivamente trasportata in ospedale per accertamenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno già hanno le immagini di videosorveglianza della zona.