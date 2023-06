Aggredito mentre acquista le sigarette: arrestato a Marsala

I Carabinieri hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare, un giovane di Petrosino autore di un brutale pestaggio avvenuto qualche giorno fa. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Marsala, in provincia di Trapani.

Il 15 giugno scorso, a Strasatti, frazione di Marsala, un uomo intento ad acquistare sigarette è stato brutalmente aggredito da due giovanissimi, uno appena maggiorenne e l'altro minorenne.

Le indagini avviate dai Carabinieri, diretti dalla Procura di Marsala, hanno consentito di identificare gli autori ed arrestare il maggiorenne, un ragazzo di Petrosino già noto per altri recenti episodi di violenza. Gli elementi raccolti hanno consentito alla Procura di Marsala di richiedere inoltre un'idonea misura cautelare, emessa dal gip ed eseguita dai Carabinieri con l'accompagnamento in carcere del maggiorenne.