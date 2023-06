Pozzallo, la scomparsa di Enrico Borrometi: il ricordo di Confcommercio

"La scomparsa di Enrico Borrometi, a soli 46 anni, impoverisce, sul piano umano e non solo, il tessuto imprenditoriale della nostra città". Lo sottolinea Confcommercio Pozzallo che, oltre ad esprimere il proprio cordoglio alla famiglia, tesse le lodi di un personaggio carismatico che ha avuto sempre la capacità di guardare oltre. “E’ stato – chiarisce il presidente sezionale Gianluca Manenti a nome di tutto il direttivo – un grande precursore dei tempi. Qualcuno, a ragione, lo ha definito il re degli imprenditori del Sud Est perché ha sempre dimostrato di possedere una marcia in più. Noi siamo orgogliosi di essergli stati accanto e di avere potuto condividere un pezzo di cammino assieme a lui. Lascia in eredità un grande esempio imprenditoriale. Pozzallo piange un uomo ma soprattutto piange un personaggio che, con la sua attività, ha contribuito a rendere ancora più conosciuta la nostra città. Grazie, Enrico, per tutto quello che hai fatto. Non ti dimenticheremo”.