Noto, sorvegliato speciale incastrato da foto scattata da un agente: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Polizia di Noto hanno arrestato un uomo di 47 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per aver violato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, cui è sottoposto. Il quarantasettenne, con obbligo di soggiorno nel comune di Noto, veniva sorpreso, da un agente del Commissariato netino libero dal servizio, nel comune di Avola. L’uomo, accortosi del poliziotto, si allontanava velocemente. L’agente riusciva, comunque, a scattare una foto grazie alla quale veniva riconosciuto.Una volta rintracciato nel territorio di Noto, l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto anche fuori flagranza, come previsto dalla normativa vigente.