Siap Trapani, Fulvio Bianchi nuovo segretario provinciale

Si sono svolti ieri presso la Sala Riunioni “Ninni Cassarà” della Questura di Trapani, alla presenza del Segretario Generale Nazionale Giuseppe TIANI, del Segretario Nazionale Luigi LOMBARDO, i lavori del Congresso Straordinario Provinciale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia. Il segretario uscente, Ciccio Miceli lascia la carica di Segretario Provinciale dopo una lunga militanza all’interno della struttura rivestendo anche per lunghi anni la carica di componente della Direzione Nazionale ma in ogni caso la sua decennale competenza lo vedrà comunque impegnato con la rappresentanza dei pensionati all’interno della struttura. Fulvio Girolamo BIANCHI, in servizio presso la Questura di Trapani, sarà il neo Segretario alla guida della struttura provinciale.