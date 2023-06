Il Palermo Calcio regala la maglia rosanero a Vasco Rossi: "Quì sarai sempre a casa tua"

Il Palermo ha regalato una maglia rosanero a Vasco Rossi per celebrare il suo ritorno allo stadio Barbera.

Sul retro della maglia da gara all'altezza delle spalle la scritta Vasco e più giù il numero 23 come l'anno del ritorno del rocker allo stadio.

"Solo un grande amore - ha scritto il Palermo sui suoi canali social - può portare migliaia di persone a cantare e sognare sugli spalti di uno stadio. Che siano i colori della nostra squadra o le canzoni della nostra vita. Grazie di tutto Komandante. A casa nostra sarai sempre a casa tua".

In due giorni Vasco Rossi ha portato sugli spalti e sul campo dello stadio Barbera più di settantamila persone per un doppio concerto da tutto esaurito che ha segnato il ritorno a Palermo del cantante di Zocca dopo 18 anni.

"Sono state due date pazzesche - ha scritto Vasco Rossi su Instagram stamani dopo i due concerti - siete fantastici. Un popolo straordinario, bello, orgoglioso, fiero. Palermo è la più bella città del mondo e io vi invidio molto. Grazie e alla prossima".