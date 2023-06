All'Hotspot di Lampedusa 1.208 migranti, arriva in soccorso la Cassiopea

Sono 1.208 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove durante la notte hanno fatto ingresso anche gli ultimi 258 salvati ieri sera.

Nonostante la Prefettura di Agrigento continui ad effettuare quotidianamente trasferimenti per circa 500 persone, la struttura di contrada Imbriacola resta sotto stress.

Per la mattinata, l'ufficio territoriale del Governo ha disposto il trasferimento di circa 500 migranti con la nave Cassiopea della Guardia costiera che andrà ad Augusta e Catania e poi di un altro gruppo di migranti, il cui numero è in corso di definizione, con il traghetto di linea Galaxy che arriverà in serata a Porto Empedocle.

Gli ultimi arrivi nella tarda serata di ieri: 258 migranti che sono state soccorse da Capitaneria e Guardia di finanza.

Erano su una lancia di 12 metri, con a bordo 132 persone, partita da Sabratah (Libia) come uno dei tre barchini intercettati, mentre gli altri due sono invece salpati da Zauya (Libia) e Mahdia (Tunisia).

Complessivamente ieri ci sono stati 18 approdi sull'isola, per un totale di 775 persone arrivate.