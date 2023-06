Comiso, Abbate (DC): complimenti a Giurato e Guastella per le nomine in Consiglio

L’onorevole Ignazio Abbate esprime soddisfazione per la nomina di Mariella Giurato a vice presidente del consiglio comunale di Comiso e nel contempo accoglie con soddisfazione l’ingresso di Alessandro Guastella nel ruolo di consigliere comunale, entrambi eletti nella lista Ideazione ma appartenenti alla Democrazia Cristiana. “Gli auguri di un buon lavoro sia per Mariella che per Alessandro. Due persone preparate con tante idee e voglia di fare per Comiso. Quando ci siamo spesi per la candidatura di Maria Rita Schembari sapevamo che alle sue spalle c’era una squadra forte che abbiamo arricchito con persone di nostra fiducia. I risultati ci hanno dato ragione, i comisani hanno premiato questo progetto ed oggi si raccolgono i frutti. Ribadisco la mia vicinanza al Sindaco Schembari con la quale ci unisce un sincero rapporto di amicizia e stima reciproca che con la presenza di questi due consiglieri sarà sempre più stretta”.