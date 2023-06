Le chiede un chiarimento invece picchia la ex: arrestato a Belpasso

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato in flagranza un 34enne del posto, già noto alle Forze dell'Ordine, per i reati di "atti persecutori" e "lesioni personali". In serata, i Carabinieri sono intervenuti presso un bar situato in quel centro cittadino, dove una donna, contattando la locale Caserma, ha chiesto l'intervento dei militari perché era stata aggredita dal suo ex compagno. I militari dell'Arma hanno raggiunto prontamente l'indirizzo segnalato e hanno trovato la giovane ancora in forte stato di agitazione. Rassicurata dalla presenza dei Carabinieri, la ragazza ha riferito che, poco prima, era stata aggredita fisicamente dall'ex compagno, il quale l'aveva prima raggiunta improvvisamente per strada chiedendole di seguirlo "per chiarire" e poi, a seguito del suo rifiuto, aveva inveito verbalmente nei suoi confronti e, infine, l'aveva percossa, strattonandola e tirandole i capelli.