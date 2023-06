Pride a Palermo, il sindaco Lagalla: "Io garante dei diritti di tutti"

"Consentire libertà d'espressione e garantire pari opportunità a tutti i cittadini che, nel rispetto delle regole di convivenza civile, manifestano le proprie libere scelte credo sia dovere di una buona amministrazione e di un sindaco che deve essere il garante dei diritti di tutti". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in un post Facebook che arriva dopo le dichiarazioni della sua vice, Carolina Varchi (FdI), contraria al patrocinio del Pride. "Queste scelte, specchio di sensibilità diverse che coesistono in ogni società, potranno anche non essere condivise da tutti, ma ciò non sottrae ogni uomo o donna delle istituzioni, chiamati a rappresentare l'intera comunità, dal dovere di garantire la libertà di pensiero e di offrire rispetto ed ascolto- prosegue Lagalla- Auspico che la manifestazione del Palermo Pride si possa svolgere in modo pacifico e non animoso, perché Palermo è per sua natura una città accogliente e non respingente".