Taormina film festival: Harrison Ford: "Il mio Indiana Jones eroe senza mantello"

"Interpreto un eroe e non un archeologo. Non c'è un vero modo di interpretare un eroe se non ti metti un mantello e una tuta in lycra., Harrison. Allora sì si può essere davvero un supereroe. Ciò che io ammiro davvero sono le persone comuni che diventano eroiche e si comportano in modo straordinario in una particolare circostanza e lo fanno disinteressatamente".

Così oggi a Taormina, un dinamico ottantunenne di nome Harrison Ford racconta cosa è davvero per lui un eroe alla 69/ma edizione del Taormina Film Fest dove domani passerà in anteprima italiana Indiana Jones e il quadrante del destino, lungometraggio Lucasfilm diretto da James Mangold.

Il film uscirà invece in sala il 28 distribuito da The Walt Disney Company Italia. Insieme ad Harrison Ford all'incontro stampa Phoebe Waller-Bridge e il supercattivo Mads Mikkelsen.