Ragusa, prolungato l'orario di apertura dei Giardini iblei

Dopo avere ricevuto una serie di segnalazioni da parte dei cittadini residenti, l’assessore al Verde pubblico di Ragusa, Mario D’Asta (nella foto), è intervenuto per cercare di esaminare il problema della chiusura anticipata dei Giardini iblei. “Un problema – afferma D’Asta – che, con il supporto anche del neoconsigliere comunale Giovanni Sortino, molto attento alle problematiche di Ibla, abbiamo trovato il sistema per superare, prolungando l’orario di apertura, dapprima fissato alle 23, sino a mezzanotte, nelle giornate dal lunedì al giovedì, mentre da venerdì a domenica la chiusura sarà posticipata all’una di notte. Naturalmente, ci stiamo muovendo per far sì che, come in questo caso e considerando il periodo estivo, i Giardini iblei possano essere fruiti con una fascia oraria la più estesa possibile. E’ nell’interesse di tutti che siti così pregevoli possano essere apprezzati al meglio”.