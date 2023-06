Ragusa. La statua a Pennavaria? Calabrese (PD): figura condannata dalla Storia

“Filippo Pennavaria fu un fascista convinto, con incarichi di governo, e la sua figura non può trovare spazio nella città di Ragusa. Non dovrei dirlo io, né gli esponenti di altri partiti politici o associazioni della città, ma avrebbe dovuto dirlo il sindaco un secondo dopo la pubblicazione della notizia in merito alla nascita di un comitato che intende riabilitarne l’immagine. Attendiamo una sua forte posizione sull’argomento”. Lo dichiara Peppe Calabrese, segretario cittadino e consigliere comunale del Partito Democratico di Ragusa.

“Qualsiasi tentativo di riabilitazione, di revisionismo, nei confronti di Pennavaria - aggiunge - non è altro che l’azione di qualche nostalgico che non si arrende ad accettare il giudizio nei suoi confronti consegnatoci dalla Storia. Certo, rimane il ‘problema’ della statua in bronzo, alta tre metri, raffigurante il gerarca fascista, che il Comune di Ragusa ha commissionato, pagato e mai ritirato. Dato che è impensabile che trovi spazio in città, mi permetto di lanciare provocatoriamente una proposta: che sia portata a Ragusa, fusa e trasformata in qualcos’altro di utile o simbolico… Un lampione che illumini sempre la targa apposta in piazza San Giovanni in memoria dei braccianti uccisi dalla violenza fascista, per esempio”.

“È il sindaco, tuttavia - dichiara ancora Calabrese - che deve mettere la parola fine a questa storia, a meno che non voglia farsi trascinare dalle sue più intime e recondite convinzioni politiche. Già abbiamo visto l’assurdità di un neo assessore che sulla stampa ha dichiarato che della questione deve parlarne l’intera giunta, senza esprimere personalmente la propria contrarietà. Poi abbiamo letto di un gruppo teatrale che ha chiesto al primo cittadino il permesso (accordato) di rappresentare sul palco un’opera su Pennavaria. Non è possibile si possa fare sul serio su questo tema - conclude il segretario PD - qualcuno ha perso la misura delle cose”.