Scherma Modica, sesto posto nel Campionato di serie A2. Ottavia Iacono al Campus Schermafutura

Un mese di giugno per la Conad Scherma Modica a conclusione della stagione agonistica 2022/2023, particolarmente fitto di appuntamenti, riservati alle gare categoria assoluti tra Piacenza, La Spezia e Brescia. In evidenza i risultati del Campionato a Squadre di serie A2 di fioretto maschile svoltasi a Piacenza; dove il team ibleo, neo promosso, ha giocato le sue carte nei play off promozione e mantiene la serie anche per la prossima stagione. La squadra modicana composta dagli under17 Leonardo Aprile, Matteo Benedetto, Fernando Scalora e dall’under20 Francesco Spampinato, nonostante la giovanissima età si è ben comportata senza timori reverenziali nei confronti di squadre più esperienti. Ottimo rendimento nel girone preliminare, con il successo sul Club Scherma Salerno per 45/15 e sul Club Scherma Siracusa per 45/39, cedendo solo al Circolo Scherma Mestre per 22/45. Posizionati come testa di serie n.6 nel tabellone di diretta, superavano agli ottavi la Scherma Monza per 45/44, prima di cedere ai quarti di finale al Circolo Mangiarotti Milano per 24/45, e mantenendo il 6° posto nella classifica finale. Buona anche la prova della squadra di fioretto femminile composta da Simona Di Raimondo, Agnese Maucieri ed Erica Piramide nella serie B1, che con l’8° posto finale mantengono la serie per la prossima stagione. Mese di giugno che si concluderà con il Campus “Schermafutura” a Candriai (Tn) organizzato dalla Federazione Italiana Scherma, e che vede tra gli atleti selezionati la fiorettista modicana Ottavia Iacono, Campionessa Regionale in carica tra le allieve fioretto e n°10 del ranking italiano di categoria. Il campus riservato ai migliori 16 in Italia delle rispettive categorie under14 ragazzi/e ed allievi/e, come si evince anche dal nome, ha l’obiettivo di coltivare i giovanissimi talenti che nel prossimo futuro potranno far parte delle squadre nazionali e rinverdire i fasti della scherma italiana.