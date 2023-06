Al PalaGiarre Gran galà di pattinaggio artistico

Dopo anni di chiusura, finalmente al Palagiarre, torna a vivere protagonista lo sport, con il pattinaggio artistico, con il gran galà di fine anno. Gli atleti sui pattini hanno interpretato il tutto con grande maestria entusiasmando gli spettatori sugli spalti delle tribune della struttura sportiva, ricreando il clima “Brillantina”. Le indimenticabili canzoni, l’immedesimazione in una storia d’amore senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota, con la sua colonna sonora elettrizzante e le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, che hanno fatto innamorare (e ballare) intere generazioni, con personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: Danny Zuko e Sandy . Nel corso dellaserata sono stati premiati tutti gli atleti dell’ASD Skating Spree, che si sono particolarmente distinti conquistando il podio delle gare a qualsiasi livello. Consegnati dei riconoscimenti alle autorità sportive del settore. Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dall’ istruttrice, Nancy Lanzafame che ha ringraziato la locale amministrazione comunale, i gestori dell’impianto Santi Nirelli e Kim Baxendale ed infine i suoi atleti che hanno lavorato con grande determinazione e passione, affermandosi nelle varie competizioni provinciali, regionali e nazionali, supportati dalle loro famiglie, capaci di grandi sacrifici pur di assecondarli in questa grande passione per il pattinaggio.