Due incidenti sulla Palermo - Mazara del Vallo: 3 ragazze in ospedale

E' due ragazze ferite il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte sulla autostrada Palermo Mazara del Vallo nella zona di Carini (Pa). Un'auto ha cappottato e le due giovani di 22 anni sono state trasportate all'ospedale Villa Sofia a Palermo. Una delle due è in gravi condizioni, soccorsa dai sanitari del 118, portata in codice rosso in ospedale. Un secondo incidente è avvenuto attorno alle 7. Una ragazza di 21 anni è rimasta ferita e anche lei portata in ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia.