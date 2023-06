Ragusa, visita del senatore Salvo Sallemi nella sede del Consorzio Olio Dop Monti Iblei

L’agricoltura al centro dell’azione del governo nazionale. Con la presenza, in provincia di Ragusa, la prossima settimana, di Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura del Senato. Venerdì, nella sede del consorzio di tutela, la visita del senatore Salvo Sallemi (a destra nella foto insieme a Giuseppe Arezzo). Un confronto sui temi legati alle imprese agricole, alle eccellenze del territorio e alle aziende che producono l'olio dop monti iblei. Il presidente del consorzio di tutela olio dop monti iblei, Giuseppe Arezzo, ha illustrato le finalità dell’ente consortile tese a una specifica attività di promozione e di valorizzazione. Tutelare e riconoscere il valore delle produzioni di qualità significa favorire la crescita del sistema agricolo e olivicolo e, nel contempo, tutelare il consumatore, migliorando il posizionamento dei prodotti di qualità sui mercati nazionali e internazionali attraverso la qualità. Si è parlato anche di nuovi modelli di agricoltura che consentano da un lato l’adozione di strumenti di agricoltura di precisione con prodotti di eccellenza e dall’altro aprano a nuove frontiere. Si tratta di un settore di crescente rilevanza in ambito nazionale, comunitario e internazionale. “Ringrazio il senatore Sallemi per questo incontro assai proficuo - commenta il presidente Arezzo - siamo certi che a Roma avremo dei punti di riferimento per i temi legati all'agricoltura e al comparto olivicolo”.