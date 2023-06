Alle Isole Eolie parte la seconda edizione di 'Volcanic'

Al via la seconda edizione del festival di cultura contemporanea Volcanic Attitude dal 26 giugno al 2 luglio con partenza da Napoli per le Isole Eolie. La manifestazione organizzata del collettivo artistico Cose Cosmiche e delle imprese sociali Centro Itard Lombardia e That's contemporary ' vuole di creare una piattaforma culturale che faccia dialogare artisti e scienziati nell'esplorazione dei territori vulcanici, del Vesuvio a Napoli, di Vulcano alle Isole Eolie e dei vulcani emersi e sommersi dell'arcipelago eoliano. Dal 28 giugno al 2 luglio, nell'isola di Vulcano proiezioni di video, interviste con gli scienziati e gli artisti, momenti di performance tra cui "Therefore the falling azard" nella spiaggia delle Sabbie Nere (30 giugno), una meditazione sotto le stelle e dalla salita al cratere "La Fossa" del vulcano in compagnia sempre delle protagoniste e protagonisti del Festival. Venerdì 30 giugno si raggiungerà via mare, in una gita in barca , la località Gelso, sempre sull'isola di Vulcano, insieme alla geologa Monia Procesi e allo scrittore e architetto Francesco Careri. Nello stesso giorno, a Gelso, si potrà assistere alla performance "Sea Fist" dell'artista Benedetta Panisson. Sabato 1 luglio invece sarà la volta di Lipari, protagonista di un itinerario che comprende la visita di una mostra fotografica.