Svincolo di Cassibile chiuso, Gennuso (FI): " Forti responsabilità del Cas"

Ancora una domenica di passione per gli automobilisti, fra cui tantissime famiglie con bambini e molti turisti, diretti verso le zone balneari a sud di Siracusa, per la mancata apertura dello svincolo di Cassibile, che avrebbe dovuto essere operativo già da metà aprile, dopo alcuni lavori di manutenzione. Oggi la coda di auto ferme sotto il sole ha raggiunto i 5 km di lunghezza.

"Un danno gravissimo di cui i vertici del CAS devono rispondere in ogni sede - afferma Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia."

"Ormai da mesi - sottolinea il parlamentare - assistiamo a continui rinvii e prese in giro. Un cantiere in cui si dovrebbe lavorare H24 per liberare al più presto una arteria essenziale per la mobilità di tutto il comprensorio e che invece continua a languire. Ora basta, è ora che i responsabili tecnici e amministrativi di questo disastro vadano a casa, perché hanno dimostrato di essere incapaci ed anche bugiardi."