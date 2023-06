Interventi di manutenzione straordinaria all'ospedale di Modica e alla RSA di Comiso

La Direzione strategica dell’ASP di Ragusa ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle coperture del padiglione “A” dell’ospedale “Nino Baglieri-Maggiore” di Modica e della R.S.A. di Comiso, proposto dalla Unità Operativa Complessa Servizio Tecnico diretta dal dottor Pasquale Amendolagine. Gli interventi si rendono necessari a causa delle annose infiltrazioni di acque meteoriche durante la stagione autunnale e invernale.

Il progetto esecutivo, redatto dall’ingegnere Ines Cipolla, è stato verificato e validato dal RUP Maurizio Toro in servizio presso l’Ufficio Tecnico dell’ASP di Ragusa. L’importo complessivo dei due interventi è di 453 mila euro. Con la stessa delibera è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, con la previsione del criterio di aggiudicazione al minor prezzo al fine di completare la realizzazione prima dell’arrivo della prossima stagione invernale.

Al “Maggiore” di Modica, inoltre, continuano le attività per gli interventi già deliberati e avviati, tra cui la ristrutturazione dei reparti di Chirurgia e Urologia, dove saranno allocati rispettivamente 18 e 8 posti letto.

Non ci sono, invece, novità nell'annosa vicenda di due nuove Tac: una dovrebbe sostituire quella esistente in Radiologia, l'altra dovrebbe essere al servizio del Pronto soccorso e collocata accanto ai locali della prima emergenza.