Crollano i pannelli del contro soffitto dell'ospedale di Vibo Valentia

Incidente questa notte all'ospedale di Vibo Valentia con i pannelli del contro soffitto del reparto di Ostetricia e Ginecologia venuti giu'. Nel crollo non sono rimasti coinvolti operatori sanitari o persone di passaggio. Appena un mese fa erano stati ultimati dei lavori proprio nel reparto interessato dal crollo dove i tecnici dell'Asp si sono recati per verificare l'accaduto e ripristinare l'area interessata dal cedimento. Sono in corso ulteriori verifiche per relazionare all'autorita' giudiziaria su quanto accaduto. "Ci troviamo a dover affrontare una vicenda davvero assurda", ha affermato il generale Antonio Battistini, commissario dell'Asp di Vibo Valentia. "I lavori del reparto di Ostetricia - sottolinea - erano stati ultimati da meno di un mese. Andranno accertate nel piu' breve tempo possibile le responsabilita' di quanto accaduto, ma interverremo tempestivamente per sanare questa ferita e ridare in pochi giorni ai cittadini il reparto di Ostetricia".