Enna, seicento giovani presenti alla prima assemblea del movimento giovanile della Dc

Oltre 600 giovani presenti alla prima assemblea regionale del movimento giovanile della DC che si è svolta oggi presso l'hotel Federico II ad Enna. Oltre 90 gli interventi che si sono succeduti e massiccia è stata la presenza di donne, in numero maggiore rispetto agli uomini. I giovani, e non solo, i protagonisti sotto lo sguardo vigile ed orgoglioso degli Assessori Albano e Messina, del capogruppo all'Ars, Carmelo Pace, del Presidente Commissione Affari Istituzionale Ignazio Abbate e dell'Eurodeputato Francesca Donato. Si è trattato di un’occasione importante di organizzazione di riflessione e di confronto legata principalmente alla costruzione di una nuova classe dirigente. Tante le idee e i progetti e tantissima la voglia di partecipazione, tutti motivati ed orgogliosi di essere giovani democristiani. "Oggi da Enna parte la Nuova Politica insieme alla Dc Nuova. La politica degli ideali, della concretezza e della solidarietà. La politica deve partire dai giovani che sono e saranno sempre di più la nuova classe dirigente del futuro. È tanta la voglia di partecipazione e di mettersi in gioco per essere utili alla propria terra. I sogni, perché si realizzino, bisogna crederci, e i nostri giovani ci credono”, dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro.