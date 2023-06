Domani a Palermo l'elezione del presidente regionale di Coldiretti

Domani, 26 giugno alle 11 a Palermo, nel salone di Palazzo Alliata di Villafranca in Piazza Bologni 20 si svolgerà l'assemblea dei quadri dirigenti Coldiretti per l'elezione del presidente regionale. Il rinnovo segue quello effettuato in tutte le sezioni e federazioni provinciali. Ai lavori sono stati invitati tra gli altri, il presidente dell' Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani il presidente della Commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, l'assessore alle Attività produttive Edmondo Tamajo, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e la vices indaco,Carolina Varchi. Il presidente Francesco Ferreri farà una disamina delle emergenze prima tra tutte l'importazione di grano estero che continua a far abbassare il prezzo del prodotto siciliano.Proprio domani al porto di Pozzallo arriveranno altre 4.000 tonnellate di cereale che si aggiungono alle migliaia già disseminate in tutta l'Isola. Saranno affrontate anche le tematiche relative all'agrifotovoltaico che senza alcuna regola penalizza le produzioni agricole siciliane, e i temi legati ai cambiamenti climatici.