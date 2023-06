Il 'caso Santanchè', "dimettermi? Su cosa?"

Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia. Non abbiate preoccupazioni e aspettate serenamente".

Lo afferma la ministra Daniela Santanchè parlando con i giornalisti a margine dell'evento Futuro Direzione Nord a Milano.

"Dimettermi? Su cosa? Sia serio. Andiamo dietro a Report?" ha risposto Santanchè a un cronista che gli ha chiesto se abia pensato di dimettersi. "Mi sembra - ha aggiunto - che la maggioranza sia non solo compatta, ma più compatta. Dovete cercare altre cose per far sì che la maggioranza non sia compatta"

Le repliche dell'opposizione

"Daniela Santanchè non deve andare 'indietro a Report' ma deve dare risposte ai dipendenti delle sue aziende che hanno denunciato". Così la senatrice Dolores Bevilacqua, esponente M5S in commissione di vigilanza Rai. "E non lei - aggiunge -, ma Giorgia Meloni, dovrebbe prendere atto che una persona su cui è enorme il peso di una inchiesta gravissima con l'accusa di essere responsabile di bilanci in rosso, lavoratori mandati a casa senza liquidazione e ditte messe in ginocchio dal mancato saldo delle forniture, non può fare la ministra". "Come può - conclude Bevilacqua - la patriota Meloni proteggere ancora una che resta avvinghiata alla poltrona quando, da ciò che sta emergendo, si sarebbe assegnata compensi e benefit milionari mentre le sue imprese crollavano e i lavoratori non riuscivano ad ottenere neppure il tfr? Non crede Meloni che tutto questo sia semplicemente vergognoso?".