Assaltano ufficio postale, tre arresti a Palermo

La polizia ha arrestato in flagranza di reato tre palermitani ritenuti autori di una rapina, in danno di un ufficio postale nel quartiere Uditore del capoluogo siciliano. Nei scorsi giorni, gli agenti sono intervenuti in via Suor Maria Dolores di Majo dove è stata segnalata una rapina appena consumata in ufficio postale, da parte di tre soggetti fuggiti a bordo di autovettura. I base alle testimonianze raccolte i tre uomini, di cui uno rimasto all'esterno, con il volto parzialmente coperto e armati di taglierino, avevano assaltato l'ufficio postale e dopo essersi impossessati di denaro contante dalle casse, si erano allontanati a bordo di una vettura. Grazie alle descrizioni del veicolo, i tre sospettati, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati. La refurtiva è stata così riconsegnata, mentre i tre palermitani sono stati portati nel carcere "Lorusso" di Pagliarelli. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria.