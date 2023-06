Mattarella a Palermo col presidente del Portogallo ed il re di Spagna

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, e il re di Spagna Filippo VI sono in visita a Palermo.

Domani parteciperanno a un simposio Cotec, dove è previsto anche un intervento del Commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni.

Prima tappa è stata la Cattedrale in corso Vittorio Emanuele per ammirare la bellezza della chiesa e la tomba di Federico II. Poi in piazza Vigliena, nota a Palermo come i Quattro Canti, dove ci sono statue dei monarchi spagnoli Carlo V, Filippo II, Filippo III e Filippo IV.

Ad accompagnare gli ospiti nella visita ci sono il governatore Renato Schifani, il presidente dell'Assemblea regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, e il sindaco Roberto lagalla.

A 'raccontare' la città ai presidenti Mattarella e Rebelo de Sousa e al re Filippo VI sono il professore Maurizio Carta, ordinario di urbanistica all'università di Palermo e assessore comunale con delega al Centro storico, e al soprintendente per i beni culturali e ambientali della città, Selima Giuliano.