Al via a Serradifalco "Performare Festival" undici giorni dedicati alla danza contemporanea

E’ tutto pronto per la quinta edizione di Performare Festival, in programma a Serradifalco dal 28 giugno all’8 luglio. Un cartellone ricco di appuntamenti per questo evento ideato e diretto da Simona Miraglia e Amalia Borsellino del Collettivo Sicily Made, prodotto dall’Associazione In Arte e che ha il sostegno di Ministero della Cultura, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e Comune di Serradifalco.

Al centro dell’azione di Performare c’è la danza contemporanea e la ricerca artistica, con spettacoli, residenze creative, workshop ed incontri di approfondimento. Oltre agli spettacoli, il programma prevede una sezione dedicata alla ricerca e alla formazione: Performare Project, articolata in diverse categorie.

Tra gli ospiti, artisti e compagnie di rilevanza nazionale e internazionale, ma anche talentuosi emergenti del territorio: Compagnia Zappalà Danza, Compagnia Virgilio Sieni, Jurij Konjar, German Jauregui & Antia Diaz Otero, Nello Calabrò, Giovanna Velardi, Balletto Civile, Chiara Ameglio/Fattoria Vittadini, Noemi Bresciani/Fattoria Vittadini, Giorgia Briguglio,, Melania Caggegi & Agnese Canicattì, Nicola Simone Cisternino, Collettivo SicilyMade, Silvia Oteri, Maria Stella Pitarresi & Marco Pergallini, Priscilla Pizzol & Edoardo Sgambato, Delfina Stella, Rosada Letizia Zangrì.