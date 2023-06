Guidava la cosca dal carcere, 25 arresti a Palermo per mafia

Salvatore Sorrentino, braccio destro di Settimo Mineo, l'uomo che voleva ricostruire la cupola mafiosa, dal carcere romano avrebbe continuato a gestire la famiglia del Villaggio Santa Rosalia, quartiere periferico di Palermo al centro della nuova operazione della scorsa notte dei finanzieri del comando provinciale. Sorrentino, ricostruisce l'accusa, dava precisi ordini al figlio Vincenzo di 23 anni per proseguire nella gestione degli affari e dirimere contrasti dentro la cosca. La scorsa notte i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria, coordinati dalla Dda diretta dal procuratore Maurizio de Lucia, con l'operazione 'Villaggio di famiglia',hanno eseguito 33 ordinanze di custodia cautelare: 25 in carcere, una agli arresti domiciliari e sette interdittive per l'esercizio di attività imprenditoriali. Gli indagati sono accusati a vario titolo, dei reati di partecipazione e concorso esterno in associazione mafiosa, con l'aggravante dell'associazione armata, trasferimento fraudolento di valori alfine di agevolare cosa nostra, e traffico di stupefacenti con l'utilizzo del metodo mafioso. Con lo stesso provvedimento il gip di Palermo ha disposto il sequestro preventivo di sei attività commerciali nel settore della ristorazione, del commercio al dettaglio di generi alimentari, del trasporto merci su strada e del movimento terra, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Per eseguire il provvedimento sono stati impiegati 220 militari della guardia di finanza, in forza ai reparti di Palermo, Caltanissetta, Agrigento, Siracusa e Trapani. Sono incorso numerose perquisizioni.

"Nel corso degli anni nel territorio del Villaggio Santa Rosalia risulta aver assunto una rilevanza sempre maggiore un gruppo di potere che da decenni esercita la propria influenza nei confini territoriali al punto da avere acquisito un'autonomia tale da potere ambire ad essere considerato alla stregua delle altre famiglie del mandamento. Anzi l'autonomia della famiglia del Villaggio Santa Rosalia sembrerebbe estendersi al tal punto da non subire particolari limitazioni neppure dai vertici del mandamento di Pagliarelli dicui fa parte". E' quanto si legge nell'ordinanza del gip Walter Turturici dell'operazione 'Villaggio di famiglia' della guardiad i finanza che ha portato agli arresti di 26 persone accusate avario titolo di partecipazione e concorso esterno in associazione mafiosa, con l'aggravante dell'associazione armata, trasferimento fraudolento di valori al fine di agevolare cosa nostra, e traffico di stupefacenti con l'utilizzo del metodomafioso. "Il Villaggio Santa Rosalia - prosegue l'ordinanza -rappresenta un enclave mafiosa dotata di autonomo potere e capaci di dispiegare una forte influenza in tutto il mandamento di Pagliarelli tanto da essere direttamente collegata ad altre famiglie di diversi mandamenti da fitte relazioni consolidatesi nel tempo".