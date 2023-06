Ragusa, La Vardera (Sud chiama Nord): la città ha bisogno del nostro impegno

Ismaele La Vardera, deputato regionale di Sud chiama Nord è stato ricevuto dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, con cui sono stati affrontati le problematiche del capoluogo ibleo e di quella cosiddetta Sicilia di periferia abbandonata da Palermo. La Vardera ha avuto modo di chiarire al primo cittadino che “Sud Chiama Nord c’è e che in noi troverà un sostegno leale. E’ vero – ha aggiunto l’on. La Vardera – sono stato eletto a Palermo ma mi sento e sono il deputato di tutta la Regione, così come anche gli altri sette eletti assieme a me, quindi anche della città di Ragusa”. All’incontro con Cassì hanno partecipato il coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord, Saverio Buscemi, e il neoassessore Andrea Distefano, indicato proprio dalla lista di riferimento, De Luca per Ragusa. “Ringraziamo l’onorevole La Vardera – sottolinea Buscemi – per la sua presenza in città. Ma soprattutto per averci assicurato il suo impegno in chiave futura. E’ vero, c’è bisogno di un collegamento costante con la Regione per riuscire a sanare tutte quelle situazioni che possono rimanere irrisolte e rispetto a cui, invece, è necessario individuare delle soluzioni tempestive e immediate che potrebbero fornire una marcia in più alla nostra città che ha tutte le carte in regola per potere essere rilanciata ai massimi livelli”.

NELLA FOTO, da sinistra: Distefano, Buscemi, La Vardera e Cassì