Vittoria, sequestrati 55 chili di hashish nascosti ad Acate: due arresti

Gli agenti del commissariato di Vittoria hanno arrestato due uomini, un 30enne albanese ed un 50enne accusati di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati 55 chili di hashish. In un fondo agricolo ad Acate gli agenti hanno notato due uomini che hanno preso due grosse buste di plastica sotterrate in contrada Rinelli.

Appena hanno visto i poliziotti i due hanno lanciato le buste e sono fuggiti ma sono stati bloccati poco dopo. Dentro i sacchi sono stati trovati circa 40 chili e mezzo di hashish. Altri 14 chili e mezzo erano nella moto con la quale gli uomini sono arrivati nei pressi del terreno. La droga immessa nel mercato avrebbe fruttato 500 mila euro.