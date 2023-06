Siracusa, al Plemmirio si piazzano le boe per l'ormeggio dei natanti

In riferimento all'apposizione delle boe in mare per l'ormeggio da parte dei diportisti autorizzati, il Consorzio Plemmirio informa gli interessati che è stato avviato l'iter autorizzativo per il loro posizionamento all’interno dell’area marina.

I diportisti muniti di autorizzazione, previa richiesta al Consorzio Plemmirio, ente gestore dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, potranno in tal modo ormeggiare all'interno dello specchio d’acqua della riserva.

A partire da oggi, le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, consentiranno la messa in acqua delle boe, il cui iter si completerà entro la prossima settimana.

Le boe posizionate a disposizione degli utenti saranno 65.

Saranno inoltre avviati importanti studi finalizzati alla tutela ambientale dei fondali del Plemmirio, riconosciuti anche come ZSC, ovvero zona speciale di conservazione>>.