Calcio, sesto posto per gli architetti di Messina al torneo nazionale di Pescara

Ritorno più che positivo al calcio che conta della squadra dell'Ordine degli Architetti di Messina. Una squadra rifondata e riorganizzata, dopo tanti anni di assenza dai campi, grazie alla tenacia del Vice Presidente Vicario Gaetano Montalto e del Tesoriere Andrea Taranto.

L'occasione è stata il XII Torneo Nazionale Architetti Calcio appena conclusosi a Pescara, che ha visto i messinesi, guidati da Sebastiano Miano, classificarsi al sesto posto, con una rosa ridotta ai minimi termini per via dei tanti infortuni e dopo aver battuto squadre ben più blasonate come il Catanzaro e, soprattutto, il Napoli.

Hanno fatto parte della comitiva di Pescara i giocatori: Andrea Taranto, Carmelo Barbera, Bruno Barlassina, Davide Villari, Carmelo Campailla, Alessandro Niosi, Gaetano Scarcella, Carmelo Rao, Danilo Cutrupi, Francesco Alessandro, Nino Santoro, Domingo Vasi, Giovanni Russo, Dominique Trifirò, Francesco Carpillo, Felice Mazzeo e Roberto Smedile.

Con loro c'era anche il dirigente Gregorio Lo Giudice e il Vice Presidente Gaetano Montalto.

L'Ordine è già alla ricerca di giovani leve che possano dare nuova linfa alla squadra per raggiungere altri importanti traguardi.