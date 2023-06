Rally di Caltanissetta e del Vallone, iscrizioni aperte fino alla mezzanotte di domani

Il 21° Rally di Caltanissetta e del Vallone si appresta ad entrare nella fase clou che sabato 1 luglio e domenica 2 luglio andrà in scena sulle strade nissene. C’è però ancora la possibilità per gli eventuali “ritardatari” di aderire fino alla mezzanotte di mercoledì 28 giugno e rimpinguare l’elenco degli equipaggi che si sfideranno per il terzo round della 8^ zona Coppa Italia e per il Campionato Siciliano per vetture storiche e moderne. La gara si svolgerà secondo la collaudata formula che prevede la partenza e la prova spettacolo inaugurale a Caltanissetta e i tre loop di prove nel vallone di Mussomeli, dove sarà l’arrivo. A fare gli onori di casa sarà il plurivincitore pilota e co-organizzatore del Rally Roberto Lombardo che per l’occasione ha scelto di ritornare sulla sua Peugeot 207 Super 2000 e competere con le più performanti Skoda Fabia, che godono di maggiori potenzialità. Tra l’altro sulle vetture boeme hanno confermato fin qui la loro presenza ottimi piloti del calibro di Salvatore Di Benendetto, Paolo Piparo, Dino Nucci e Diego Cipolla. Fra gli altri iscritti candidati alle parti alte della classifica Agostino Craparo con la Mitsubishi Lancer Evo 9 e Maurizio Mirabile con la bellissima Alpine A 100 RGT. Interessante come sempre la sfida fra le Peugeot 208 di Gruppo RC4N, da quest’anno divise di classe fra le GT LINE e le VTI. Fra le turbo spiccano i nomi del beniamino di casa Salvatore Pio Scannella, che in questa stagione è impegnato nel CIAR Junior ed Ernesto Riolo, il figlio d’arte pronto al riscatto dopo lo Stop in Targa.

Spettacolo annunciato anche nelle sfide riservate ai piloti delle vetture storiche: già confermati con le Porsche Giuseppe Musso nel 2° Raggruppamento e Antonino Di Lorenzo nel 3° dove gareggerà anche Gandolfo Placa con la Opel Manta 400. Il programma del 21° Rally di Caltanissetta e del Vallone entrerà nel vivo con gli accrediti e le verifiche tecniche dalle ore 8.00 di sabato presso il municipio di Caltanissetta di Caltanissetta con priorità per chi disputerà a partire dalle 10,00 in Contrada Bifara lo Shakedown. Poi il via allo show con la partenza dallo stesso C.so Umberto I°, prevista alle 20.00 e poco dopo alle 20.14 il passaggio sulla PS. 1 Caltanissetta DLF, quindi l’entrata in parco Assistenza a Mussomeli in Piazza della Repubblica alle 18.45.

La nuova partenza sarà data domenica 23 ottobre con Start da Viale Peppe Sorce alle ore 7.15.

Tre i loop di prove in programma: La Ps (2-5-8) Acquaviva - Ninni Mulè di Km 8.50 si disputerà alle 8.41, alle 12.40 e alle 16.39.; la Ps. (3-6-9) Milena – Alfredo Cordaro di Km 4,84 alle 9.35, 13.34, 17.33 e la Ps (4-7-10) Mussomeli - Peppino Farina di Km 8.40 alle 10.10, 14.09 e 18.08. L’arrivo è previsto in via Peppe Sorce a Mussomeli alle 19.00. Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa saranno dislocate: il sabato in Corso Umberto 1° a Caltanissetta e la domenica in Piazza della Repubblica a Mussomeli.