Siracusa, da domani le riprese de “Il Gattopardo”: una parte di piazza Duomo chiusa anche ai pedoni

Inizieranno domani in piazza Duomo, a Siracusa, le riprese de “Il Gattopardo”, la serie Netflix che sarà proposta in 190 Paesi e ispirata al capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La troupe cinematografica, gli attori e le comparse andranno avanti fino a lunedì 3; il giorno successivo sarà dedicato allo sgombero delle attrezzature e delle scenografie, che deve avvenire in totale sicurezza. Perr tale ragione, fino al 4 luglio, la porzione di piazza occupata per le riprese sarà proibita anche al transito pedonale, con la sola eccezione di chi abita o lavora nei palazzi che si affacciano sul set. Il passaggio dei pedoni sarà consentito, attraverso un varco, da sabato sera, a conclusione delle riprese, fino alle prime ore di lunedì.