Pride Village a Siracusa, domani iniziano gli incontri ed i dibattiti

Due giorni di incontri, dibattiti, confronti sui diversi temi che compongono ed influenzano quotidianamente la vita delle persone LGBTQI+, proiezioni e tanta musica. Saranno due gli incontri del “Pride Village” che animeranno, giovedì 29 e venerdì 30 giugno, la piazzetta in fondo a via Riviera Dionisio il Grande, all’ingresso dell’area dei Monumento ai Caduti d’Africa. I due eventi, come di consuetudine, si terranno nei giorni precedenti alla parata finale del 1° luglio.

Si comincia giovedì alle ore 18 con l’incontro dibattito all’insegna del dialogo interreligioso dal tema: “Fede, Identità di genere e orientamenti sessuali” al quale prenderanno parte: Ioana Niculina Ghivalchiu, pastora Chiesta evangelica Battista di Siracusa, Floridia e Lentini; Don Carlo D’Antoni, parroco della Chiesa cattolica di Bosco Minniti di Siracusa; Gabriele Spagna, responsabile della Sinagoga di Siracusa e Anna Adorno, responsabile “divisione donne” Regione Sicilia dell’Istituto Italiano “Soka Gakkai”. Moderano le giornaliste, Nadia Germano e Alessia Zeferino. Alle ore 20.00 proiezione del docufilm “Alfredo’s Fire” (2014), introdotto da Eleonora Gennaro per Arci Siracusa, realizzato nel 2014 dal regista statunitense Andy Abrahams Wilson. Il docufilm, della durata di 40 minuti, racconta la storia di Alfredo Ormando, scrittore omosessuale originario di San Cataldo, un paesino in provincia di Caltanissetta, che nel 1988 si uccise dandosi fuoco in piazza San Pietro. Ad uccidere Alfredo, però, non furono le fiamme che avvolsero il suo corpo ma l’ipocrisia, il pregiudizio l’omofobia, il provincialismo e la cattiveria della gente che lo avevano ferito nel profondo alimentando il tormento interiore di non poter conciliare la propria fede cattolica con l’essere omosessuale. Concludono alle ore 21.15 le artiste siracusane, Lucia De Luca e Nicoletta Palermo, Valentina Muscia e Lucia De Luca in concerto con lo spettacolo: NiVaLù Pride Songs. Al trio si aggiungerà la partecipazione straordinaria del polistrumentista Carmelo Guastella.

Venerdì 30 giugno, protagonista del Pride Village, alle ore 18.30 “Cittadini LGBTQ+ tra uguali doveri e differenti diritti”, tavola rotonda sui diritti delle persone LGBTQ+ conquistati, su quelli osteggiati e su quelli per cui ancora è necessario lottare. Parteciperanno all’incontro: Marilena Grassadonia, attivista LGBT+ e per i diritti civili, ex presidente dell’associazione Famiglie Arcobaleno; Lele Russo, avvocato “Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+”; Emma Lo Magro Psicologa e psicoterapeuta – Gruppo di lavoro “Psicologia LGBT+” dell’Ordine degli Psicologi Sicilia; Armando Caravini, presidente Arcigay Siracusa; Alessandro Bottaro, presidente Stonewall Siracusa. Moderano le giornaliste Nadia Germano e Alessia Zeferino.

Il Siracusa Pride 2023 è organizzato da: Arcigay Siracusa e Stonewall GLBT Siracusa in collaborazione con: Amnesty International - Gruppo Italia 85, Arci Siracusa, Arciragazzi Siracusa 2.0, Astrea in memoria di Stefano Biondo, Centro Antiviolenza Ipazia, CGIL, COBAS Scuola Siracusa, COBAS pubblico impiego Siracusa, Giosef Siracusa, Giovani Menti Libere, No all’Odio - Movimento di contrasto ai discorsi d’Odio, Rete Degli Studenti Medi Siracusa, UIL, Zuimama Arciragazzi.