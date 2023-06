Voleva farla finita, finanziere evita un suicidio a Palermo

Un finanziere del Comando provinciale di Palermo in forza al 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo, è intervenuto per sventare il tentativo di suicidio di un cittadino palermitano. Il militare delle Fiamme Gialle libero dal servizio mentre percorreva viale della Regione Siciliana, a Palermo, a bordo della propria moto, notava un uomo uscire frettolosamente da un'auto dirigendosi senza esitazione verso il parapetto del Ponte Corleone in procinto di lanciarsi nel vuoto. Compreso ciò che stava per accadere, il finanziere raggiungeva l'uomo che si era già arrampicato sulla rete metallica con l'intento di compiere il gesto estremo e, afferrandolo per una gamba riusciva così a riportarlo al sicuro sulla carreggiata. Successivamente il militare delle Fiamme gialle attivava la Sala Operativa del Comando Provinciale e, in breve tempo giungeva un'ambulanza che, dopo rapidi accertamenti, accompagnava l'uomo presso l'Ospedale Civico per le cure necessarie. (