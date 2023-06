Molteni a Siracusa: "Governo in prima linea nella lotta alla criminalità"

"È di ieri l'annuncio da parte del ministro Piantedosi di aver rafforzato con 100 uomini l'Agenzia nazionale per il sequestro dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si fa contrasto alla criminalità organizzata con il lavoro straordinario delle forze di polizia, aumentando l'organico e rafforzando e difendendo i presidi di legalità e di sicurezza,ma soprattutto sottraendo alla mafia e ai mafiosi il patrimonio, quel patrimonio immobiliare che è stato acquisito con atti dicriminalità organizzata e che poi viene messo a disposizione soprattutto per fini sociali. Quindi il Governo è in prima linea nel contrasto a tutte le forme di criminalità sia italiani che straniere". Lo ho detto oggi a Siracusa a bordo di nave Dattilo il sottosegretario all'interno Nicola Molteni intervenuto alla presentazione del fondo sicurezza interna 2014-2020