Bruciava sterpaglie, morta avvolta dal rogo in campagna Gangi

Non c'è stato nulla da fare per Giuseppina Barbieri, l'83enne morta in un incendio nelle campagne di Gangi, nel palermitano. A quanto si apprende lei e il marito, ieri, stavano bruciando delle sterpaglie nei pressi della loro abitazione, quando la situazione è sfuggita di mano e le fiamme hanno preso il sopravvento. Avvolta dal fumo, l'anziana si è sentita male finendo sul cumulo di erbacce. Il marito avrebbe tentato immediatamente di soccorrerla, senza però riuscirci. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. La salma è già stata restituita alla famiglia.