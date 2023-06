Pozzallo, presentato il libro di Michele Giardina sul fenomeno immigrazione

Con la organizzazione dell’associazione Confronto di Modica è stato presentato a Pozzallo, il libro IMMIGRAZIONE, IL GRANDE IMPICCIO del giornalista e scrittore Michele Giardina. Nel corso dei lavori, coordinati dal giornalista, Attilio Sigona, dopo gli interventi del Vice Sindaco Raffaele Monte e dell’assessore Stella Morana (che hanno portato il saluto della Amministrazione Comunale) sono intervenuti il Professore Gino Carbonaro, che ha sottolineato come l’immigrazione è un fenomeno secolare e che i viaggi irregolari aumentano sempre di più per mano dei tanti trafficanti e scafisti senza scrupoli; la Professoressa Giuseppina Pavone che ha elogiato l’autore per la professionalità con cui ha trattato l’argomento, e si è riferita, fra l’altro, alle ONG il cui intervento non di rado rappresenta il fattore scatenante di tensioni mai sopite; il professore Domenico Pisana presidente del Caffè Letterario Salvatore Quasimodo che ha parlato della immigrazione come problema strutturale condizionato dalla ideologizzazione del fenomeno, dalle contraddizioni della politica e dal ruolo, spesso oscuro, delle ONG. E’ stato diffuso inoltre un messaggio registrato del giornalista e scrittore oltre che corrispondente di guerra Fausto Biloslavo.

Per l’associazione Confronto, che in più occasioni si è occupata del problema immigrazione è intervenuto Enzo Cavallo che ha, fra l’altro, proposto la organizzazione di un convegno nazionale sulla immigrazione e finalizzato anche a rilanciare il ruolo del porto di Pozzallo, quale porta dell’Europa sul Mediterraneo, al servizio di tutto il territorio del sud-est siciliano. E’ stato poi Angioletto Zaccaria a dare lettura di alcuni brani del libro presentato, mentre le varie relazioni sono state intervallate dai Guisar che, coi loro brani, hanno deliziato gli intervenuti. Un omaggio floreale è stato infine fatto all’unica donna fra i relatori, Giuseppina Pavone, a Concetta Vindigni prima presidente donna della Provincia Regionale di Ragusa ed alla moglie dell’autore Lilla Minutola.