Ricoveri in estate negli ospedali del Catanese, nessuno stop

«Mi rammarico che le disposizioni date ai Presidi Ospedalieri in vista del periodo estivo siano state motivo di preoccupazione e di allarme, oltre che di qualche confusione – dichiara il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Antonino Rapisarda -. L’intenzione della Direzione, così come ogni anno, e così come accade anche in altre Aziende sanitarie e ospedaliere, è rivolta solo alla possibilità di far godere un periodo di riposo agli anestesisti, vista la grande carenza di cui soffrono tutti gli Ospedali dell’Asp di Catania e la grande mole di lavoro che svolgono quotidianamente. I ricoveri in urgenza sono tutti garantiti. L’obiettivo, condiviso con le Direzioni mediche dei Presidi, è semmai di riprogrammare quei ricoveri e quegli interventi chirurgici che non hanno caratteristiche di urgenza o emergenza e che possono essere riorganizzati senza arrecare alcun disagio ai pazienti. Sarà mia personale cura chiarire i contenuti della disposizione in modo da risolvere eventuali incomprensioni possano emergere».