Grand tour, itinerario artistico di Palermo attraverso i dipinti di Tommaso Chiappa

Sulle tracce del Grand tour. È l’idea di un evento, comprendente una performance, installazione site-specific e un video, intitolato appunto “Grand Tour”, che avrà come protagonista l’artista Tommaso Chiappa, venerdì 30 giugno alle ore 17 nei locali di Savoir agenzia marketing di via Empedocle Restivo, 85, a Palermo.

Il Grand tour è stato nei secoli XVIII e XIX il viaggio intrapreso dai filosofi, scienziati, intellettuali, artisti e aristocratici europei, per lo più attraverso la penisola italiana fino alla Sicilia, allo scopo di perfezionare la conoscenza di rovine archeologiche, monumenti antichi, opere d’arte moderna e bellezze paesaggistiche. Un viaggio che, diversamente da quello “mordi e fuggi” tipico del turismo di massa contemporaneo, stimolava nei viaggiatori l’osservazione e la passione, lo studio e la profonda comprensione della storia dei luoghi, della loro dimensione umana, sociale e culturale.

Allo stesso modo, Tommaso Chiappa nei quindici dipinti inediti ripercorre un itinerario attraverso tredici luoghi di Palermo.