Piano regolatore a Rosolini, assemblea aperta per un 'Prg del popolo'

Il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola chiama la città a raccolta per il nuovo Piano regolatore. Spadola vuole che il nuovo strurmento urbanistico sia ampiamente condiviso dalle forze produttive e sociali di Rosolini e soprattutto che sia trasparente, lontano dagli interessi di qualche faccendiere. Così domani pomeriggio alle 17 ha convocato un'assemblea pubblica all'Auditorium 'Attilio Del Buono', alla presenza dei tecnici dell'Università di Catania che stanno lavorando al Prg. L'amministrazione Spadola ha invitato a partecipare tutti i professionisti di Rosolini, ingegneri, architetti, geologi ed invocato pure la presenza degli artigiani, che a Rosolini rappresentano una categoria forte. L'invito è stato esteso anche, agli imprenditori, costruttori, commercianti, alle associazioni, quelle che operano nel mondo dello sport e del sociale. "Il nuovo Prg deve essere condiviso dall'intera città - afferma il sindaco - ed abbiamo bisogno del contributo di idee dell'intera popolazione. Ogni suggerimento può essere buono a migliorare lo strumento urbanistico che abbiamo affidato ad esperti, come i tecnici dell'Ateneo di Catania. Spero - conclude Spadola - in una partecipazione di massa. perchè intendo portare in consiglio comunale il Prg voluto dal popolo e non dai poteri forti".