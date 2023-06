Acate, al Castello dei Biscari si presenta l'ultimo libro di Maria Teresa Carrubba

C'è la pandemia, e non solo, nell'ultima fatica letteraria della scrittrice acatese Maria Teresa Carrubba. Venerdì 30, alle 19, al Castello dei Principi di Biscari, il libro “Nelle Tasche del Tempo - A cercare la luce”, sarà presentato alla cittadinanza e agli amanti della buona lettura. Ci saranno il sindaco Gianfranco Fidone, la presidente del Consiglio comunale, Cristina Cicero e l'assessore alla Cultura, Giuseppe Raffo. Non mancheranno durante la serata, che si annuncia ricca di sorprese, le letture di alcuni passi salienti, interpretati rispettivamente da Sergio Spada e Matilde Masaracchio (l'affermata coppia di attori marito e moglie) e dal giornalista Salvatore Cultraro. La flautista Michela Bongiorno, invece, curerà i momenti musicali dell'evento culturale.

Il volume presenta nella copertina un'immagine-simbolo di quel periodo tormentato dell'umanità, che spense la vita a tantissimi e ad altrettanti la cambiò irreversibilmente: il cancello della Villa Comunale di Acate, chiuso a causa del lockdown.

L'incipit del lavoro e il filo conduttore è la pandemia, ma attorno a questo tema l'autrice “incastona” sentimenti e riflessioni sul trascorrere di quell'esistenza “pigra”, ma che offrì all'umanità tante opportunità per meditare e “ripensarsi”.