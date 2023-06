Modica, al via la rassegna letteraria "Scenari": sabato 1° Luglio c'è Enrico Mentana

Sarà sabato 1 luglio, sulla scalinata di San Pietro, nel cuore di Modica, il giorno di apertura di ‘Scenari 2023’, promosso da Mondadori BookStore Modica, con la direzione artistica di Piera Ficili e da Fondazione Garibaldi -con il suo sovrintendente, Tonino Cannata-, insieme all’organizzazione dell’agenzia Babel e con la regia comunicativa e social della Scuola Holden.

Purtroppo cause di forza maggiore, hanno costretto Daria Bignardi -la cui presenza era in calendario giovedì 29 giugno- ad annullare l’appuntamento previsto all’Atrio comunale. Spiace molto la cancellazione della data ed è stata la stessa autrice a comunicare all’organizzazione di Scenari 2023, e con enorme rammarico, l’impossibilità ad essere a Modica giovedì prossimo

Si comincia, dunque, sabato 1 luglio e si comincia con un icona del giornalismo televisivo e non solo nazionale ed internazionale: Enrico Mentana, sulla scalinata di San Pietro, con una lectio magistralis su Fare Informazione in Tempi di Guerre e Pandemie

Poi, domenica 2 luglio, Daniele Mencarelli presenterà con Chiara Facello, nel chiostro dell’ex caserma dei Carabinieri in piazza Matteotti, il suo ultimo libro Fame d’Aria e lunedì 3 luglio, nell’Atrio comunale, sarà uno dei figli più illustri di Modica: Giovanni Caccamo, a presentare con Giada Giaquinta la sua ‘fatica’ letteraria Manifesto del Cambiamento, la Parola ai Giovani.

Scenari 2023, farà di Modica, dal primo al 30 luglio, il cuore della letteratura italiana con 14 appuntamenti di assoluto pregio e di grandi nomi