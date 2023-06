Comiso, inaugurato il Forum internazionale di archeologia e arte “Magna Grecia nel tempo”

Ha aperto i battenti ieri a Comiso il Forum internazionale “Magna Grecia nel tempo”, organizzato da Arteinsieme. Una delegazione proveniente dalla Grecia, con Katerina Glycou – Fotinia, già docente di Storia antica e archeologia all’università di Birmingham (GB), in rappresentanza del ministero della Cultura greco e da Marina Gonta, Art director di “Magna Grecia nel tempo” e capodelegazione del gruppo di artisti greci presenti a Comiso, hanno preso parte all’evento introduttivo, che si è svolto ieri nella sala conferenze “Carlo Pace”. Oltre a Gonta e Glycou – Fotinia, è intervenuto Paris Katsivelos, attore e regista, direttore dell’Istituto di Dramma Antico. A fare gli onori di casa sono stati il presidente di Arteinsieme, Marcello Nativo e la responsabile degli eventi culturali, Marialuisa Occhione, insieme alla sindaca Maria Rita Schembari. Ha presentato il critico d’arte Salvatore Parlagreco.

Un ponte ideale lega oggi, attraverso una serie di iniziative culturali, la Grecia della regione attica e la Magna Grecia delle regioni italiane, soprattutto Calabria e Sicilia, dove i greci si insediarono a partire dall’VIII secolo dopo Cristo, dando vita ad una prosperosa e ricca civiltà ellenistica.

Cuore del Forum internazionale è anche la mostra di artisti greci e italiani, ospitata nelle sale di Palazzo Fidone, sede di Arteinsieme. Hanno esposto 18 artisti greci e 42 italiani.

Gli eventi culturali in programma a Comiso, Camarina, Gela, Agrigento, Siracusa e Palazzolo Acreide.

“Magna Grecia nel tempo” prosegue con un fitto calendario di eventi: il 29 giugno la visita alla antica città greca di Kamarina, uno degli insediamenti più antichi e significativi, guidata dall’ex direttore del Museo di Camarina, Giovanni Distefano, oggi ispettore del Parco, nonché docente all’università della Calabria e all’università di Tor Vergata a Roma.

Si prosegue con la terza giornata in programma a Gela, il 30 giugno. Il programma prevede la visita guidata alle Mura Timoleontee, condotta dalla professoressa Lella Oresti, presidente dell’Archeoclub di Gela e il convegno “Magna Grecia nel tempo”, in programma alle 17,30 presso la Sala “Falcone e Borsellino” del Liceo Eschilo di Gela, con la presenza del sindaco Lucio Greco, dell’ex sovrintendente di Ragusa, Catania, Caltanissetta e Siracusa, Rosalba Panvini e di altri esponenti della cultura locale.

Altro momento clou il primo luglio, alle 19, a Palazzo Fidone, con la conversazione di Giovanni Distefano su “I Greci in Sicilia”. Il 2 luglio è in programma al mattino la visita alla Valle dei Templi di Agrigento e nel pomeriggio l’incontro con le istituzioni cittadine presso la Sala Dioscuri del Museo archeologico. Il 3 luglio, la delegazione italo - greca visiterà il Parco Archeologico di Siracusa e il Museo Paolo Orsi e nel pomeriggio è in programma l’incontro con le istituzioni presso l’Auditorium del Museo Paolo Orsi. Le visite sono guidate da Enzo Piazzese, presidente dell’Archeoclub di Ragusa.

Magna Grecia nel tempo toccherà, nelle prossime settimane anche Palazzolo Acreide, dove sarà trasferita la mostra internazionale di palazzo Fidone.