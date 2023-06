Melilli, truffe agli anziani: i carabinieri incontrano le potenziali vittime

Proseguono gli incontri dei Carabinieri del Comando Compagnia di Siracusa con le persone anziane per prevenire truffe a loro danno.

Secondo le linee di indirizzo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, vengono periodicamente tenuti incontri per illustrare le modalità delle truffe consumate più frequentemente.

Ultimo, in ordine di tempo, è l’incontro tenuto dai Carabinieri di Priolo Gargallo, all’interno del centro sociale per anziani di Città Giardino, alla presenza del sacerdote della Chiesa di “San Bartolomeo” e di circa 50 anziani. Nella circostanza, molti hanno rappresentato la loro esperienza con persone che dichiaravano di essere lontani parenti o pubblici ufficiali al fine di carpire la loro fiducia per poi richiedere denaro.

I Carabinieri hanno illustrato dettagliatamente le principali tipologie di truffa che li vedono potenzialmente vittime: dalla truffa dello specchietto, al finto parente lontano che richiede denaro.

I presenti all’incontro sono stati invitati a contattare il 112 ogni volta che si ha il sospetto di avere a che fare con un potenziale malfattore.

Analoghi incontri saranno tenuti nelle prossime settimane dai Comandanti di altre Stazioni Carabinieri della Provincia aretusea.

Per ulteriori informazioni è consultabile il seguente link su sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri:

https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-gior...