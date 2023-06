Bancarotta, sequestrati 8 milioni a 2 imprenditori di Montelepre

Divieto di dimora nei comuni di Montelepre e Giardinello nonché nel divieto di esercizio dell'attività imprenditoriale e di rivestire cariche all'interno di enti societari per due costruttori edili di Montelepre, appartenenti allo stesso nucleo familiare, accusati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, "aggravati dall'aver cagionato un danno patrimoniale d'ingente rilevanza". Su delega della Procura di Palermo i finanzieri del Comando provinciale del capoluogo siciliano hanno dato esecuzione al provvedimento, emesso dal gip, che ha disposto anche sequestri per oltre 8 milioni di euro.

Le indagini condotte dai militari della Compagnia di Partinico, infatti, hanno consentito di ipotizzare, in capo agli amministratori delle due società correlate, azioni distrattive per oltre 1,3 milioni di euro realizzate attraverso operazioni "macroscopicamente rilevanti e sospette, anche per l'assenza di giustificazione causale" e consistite nella stragrande maggioranza dei casi nell'esecuzione di bonifici e prelevamenti di contanti dai conti aziendali per fini esclusivamente personali. La mala gestio delle società fallite "avrebbe determinato inoltre un'esposizione debitoria erariale di circa 7 milioni di euro, quantificata attraverso la meticolosa analisi economico finanziaria delle fiamme gialle nonostante l'assenza dei bilanci e della documentazione fiscale artatamente occultata al fine di ostacolare la ricostruzione delle operazioni poste in essere".