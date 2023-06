Lavoratore in 'nero' in un cantiere di Giampilieri

I Carabinieri del Comando Provinciale, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno sottoposto a verifica un cantiere edile a Giampilieri, frazione collinare di Messina. Al termine dei controlli, i militari hanno accertato violazioni alla normativa di settore e, in particolare, la mancata sottoposizione del personale dipendente alla prescritta visita medica ed alla formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il mancato rispetto della viabilità di cantiere. Inoltre, hanno scoperto anche la presenza di un lavoratore "in nero".

Il responsabile del cantiere è stato, pertanto, denunciato e a suo carico sono state irrogate ammende e sanzioni per l'ammontare di oltre 25 mila euro, con la contestuale sospensione dell'attività e l'obbligo di regolarizzare la posizione del lavoratore.