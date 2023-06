Immigrazione, domani delegazione M5s all'Hotspot di Lampedusa al collasso

"Domani saremo in visita a Lampedusa, dove la situazione in tema di migranti è fuori controllo e l'hotspot è prossimo al collasso. Quest'ultimo infatti è strutturato per contenere circa 400 persone, ma allo stato attuale si trova alle prese con più di 2500 ospiti. Questo perché gli sbarchi si susseguono da giorni senza soluzione di continuità". Così in una nota i senatori siciliani del M5s Dolores Bevilacqua e Pietro Lorefice, che aggiungono: "E' altrettanto reiterato anche il silenzio in merito a questa emergenza di Giorgia Meloni e degli altri membri del suo governo: passati i proclami della campagna elettorale, l'esecutivo è prossimo alla paralisi sulla gestione dei flussi migratori, totalmente privo di soluzioni e visione.

'Chiuderemo i porti' - è stata la boutade che la premier e i suoi sodali hanno ripetuto in loop per mesi, ma quella propaganda fasulla ha dimostrato di avere le gambe cortissime. E dalle parti della maggioranza, guarda caso, di sbarchi non si parla praticamente più. Evidentemente a loro va benissimo che l'Italia venga lasciata sola a livello europeo: sui ricollocamenti obbligatori solo silenzi. Purtroppo la credibilità non è il piatto forte del governo in questa fase".