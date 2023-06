Ucsi, il segretario nazionale Salvatore Di Salvo incontra il segretario generale del Sinodo Cardinale Mario Grech

Il segretario nazionale dell’Ucsi Salvatore Di Salvo, ieri pomeriggio, ha incontrato il segretario generale del Sinodo, Cardinale Mario Gregh nel salone “Giovanni Paolo II, presso il centro culturale della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa. All’incontro hanno partecipato l’arcivescovo di Siracusa Mons. Francesco Lomanto, delegato Episcopale per le Comunicazioni sociali della CeSi e il vice direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Siracusa Alessandro Ricupero. Nel corso dell'incontro, avvenuto poco prima del seminario con i referenti parrocchiali del Sinodo, il segretario nazionale ha riferito al Cardinale Grech il percorso sinodale che l’Ucsi a livello nazionale e nelle singole regioni sta portando avanti in merito ai temi della professione. L’Ucsi ha realizzato corsi di formazione in collaborazione l’Ordine nazionale dei Giornalisti e gli Ordini regionali e con altre realtà ecclesiali per la diffusione dell’esperienza sinodale attraverso lo svolgimento di seminari e incontri per la formazione dei giornalisti e dei comunicatori. Con il cardinale Grech il segretario nazionale si è intrattenuto in un cordiale ed interessante colloquio sul tema centrale del ruolo dell'informazione in Italia e dei giornalisti cattolici. Il cardinale ha incoraggiato l’Ucsi sottolineando che sia lievito fecondo nel mondo dell’informazione e della comunicazione. A conclusione dell’incontro il segretario nazionale Ucsi Salvatore Di Salvo ha donato al cardinale Mario Grech una copia del numero speciale “Desk”, rivista di cultura dell’informazione edita da Ucsi, dedicato a “Informazione & Comunicazione #Pensare il futuro” con 40 contributi sul futuro della professione con la prefazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi. La prima copia della rivista è stata consegnata dal presidente nazionale Vincenzo Varagona il 31 ottobre dello scorso anno, a Papa Francesco.